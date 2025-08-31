スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英は３０日（日本時間３１日）、アウェーのオビエド戦で開幕３試合連続先発し、後半２１分に退いた。チームの中心選手としての活躍が常に求められる久保。この日はゴールに絡むことができず、０―１と今季初黒星となり、リーグ戦開幕から３戦未勝利（２分け１敗）。そのため評価は伸び悩んだ。地元メディア「ｎｏｔｉｃｉａｓｄｅＧｉｐｕｚｋｏａ」は「多くの期待に