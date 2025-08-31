ジャッキー・チェンが、公開スタートした映画『ベスト・キッド：レジェンズ』の舞台あいさつに、29日・30日の2日間合わせて計11回登壇。これは日本におけるハリウッドの映画俳優の舞台あいさつ出演回数で最多となり、ジャッキーは「大変したが、ファンの皆さんに会っておしゃべりすると本当にうれしい。もう1回やっても大丈夫！」と笑顔を見せた。 【写真】ジャッキー、カンフー手形を残す！このためだけに駆けつけたジャッキ