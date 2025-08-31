Image: Amazon 一家に一台レベルの宝具です。家の掃除で面倒な場所、ベランダ。気がつくと砂や泥が溜まっちゃってるんですよね。水を撒いて掃除できればいいんだけど、ホースを引っ張ってくるのも一苦労…。結果、見て見ぬふりを…してはいけません！ これを！ これをポチるのです！ ケルヒャー マルチクリーナー OC 3 Foldable Black 19,800円 Amazonで見るPR