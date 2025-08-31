【前後編の後編/前編からの続き】1975年8月に公開された一本の映画が、思いがけず驚異の大ヒット。「トラック野郎」はすかさずシリーズ化され、79年までに計10作品が製作された。第1作から50年を経た現在でも熱烈なファンの多い“国宝級”名画の舞台裏を、ゆかりの深い面々が振り返る。＊＊＊【写真を見る】絶世の美女揃い！「トラック野郎」歴代マドンナたち前編【“そろそろヤクザも限界かな”「トラック野郎」に菅原