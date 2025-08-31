アマ球界の注目選手を紹介する「ドラフト報知」は、ＥＮＥＯＳの村上裕一郎外野手（２４）にスポットを当てる。ドラフトで需要の高い右打ちの長距離砲。２８日に開幕した都市対抗野球で、さらなるアピールを目指す。社会人ルーキーイヤーの昨年、村上は年間表彰対象の計１２試合で５本のホームランを放ち、最多本塁打賞に輝いた。スカウトの誰もが認める長打力の持ち主だ。ヤンキースのジャッジに憧れを抱く。「軽々と飛ばす