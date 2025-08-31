２０１７年に解散したハロー！プロジェクト所属の５人組ガールズユニット「℃‐ｕｔｅ」の元メンバーで、ファッションブランドを起業した実業家の萩原舞さんが３１日までに自身のＳＮＳを更新。夫婦ショットを公開した。インスタグラムで「８／２７ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙ優しくていつも笑わせてくれて私の大切な人たちを同じくらい大切に思ってくれて本当にありがとう」と２０２１年に結婚した夫との２ショットを披