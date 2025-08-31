【全2回（前編／後編）の前編】1975年8月に公開された一本の映画が、思いがけず驚異の大ヒット。「トラック野郎」はすかさずシリーズ化され、79年までに計10作品が製作された。第1作から50年を経た現在でも熱烈なファンの多い“国宝級”名画の舞台裏を、ゆかりの深い面々が振り返る。＊＊＊【写真を見る】絶世の美女揃い！『トラック野郎』歴代マドンナたち菅原文太演じる「一番星桃次郎」と、キンキンこと愛川欽也演じる