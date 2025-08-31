NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺』は寛政年間（1789～1801）が舞台だ。その最中の1792（寛政4）年から江戸北町奉行に就き、1811（文化8）年まで数々の事件の解決にあたったのが、小田切直年（おだぎり・なおとし）である。後世、名奉行の1人として歴史に名を刻んだ人物の事績を振り返ってみよう。（本文：小林明） 武田氏の家臣の子孫 小田切氏は戦国時代、甲斐・武田氏の家臣でしたが、武田が没落したのち