第1回【ずぶ濡れで歌った真冬の一日から30年中西保志「最後の雨」が90万枚ヒットになるまで】のつづき7月23日に、20年ぶりのオリジナルアルバム「BONUS TRACKs 〜最後の雨2025」を発売した中西保志（64）。サブスクリプションが全盛の時代にあっては、タイトルに冠した「ボーナストラック」という言葉は忘れ去られていそうな感もあるが、あえてそれを複数形にして使った。その理由とは。（全2回の第2回）【写真】2012年から「