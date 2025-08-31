中西保志（64）が、20年ぶりとなるオリジナルアルバム「BONUS TRACKs 〜最後の雨2025」を7月23日に発売した。代名詞となったヒット曲「最後の雨」は30歳という遅咲きのデビュー直後に発売したシングルだが、当初はアルバムの中の1曲という位置づけだったという。「最後の雨」の最新バージョンも収録した今回のアルバムに「ボーナストラック」と名付けた、その思いを聞いた。（全2回の第1回）【写真】2012年から「大・文化祭」を