中京２歳Ｓの波乱の主役 【前走が東日本エリア】 好走馬の前走は小倉、阪神、中京と西の競馬場が中心。 とはいえ、前走が新潟、福島、函館といった馬も馬券に絡むことがある。 しかもそうした馬は人気薄になりがちだ。 21年３着アネゴハダは前走新潟のダート戦を圧勝して臨んだが⑧人気の低評価だった。 また、16年２着ダイイチターミナルは前走福島で圧勝したものの⑩人気の低評価だった。 このよう