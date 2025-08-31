中東のイエメンを拠点とする親イラン武装組織「フーシ派」は30日、イスラエル軍による空爆で首相をはじめ複数の閣僚が死亡したと明らかにしました。【映像】フーシ派 閣僚らが集まった標的地フーシ派系のメディアによりますと、イスラエル軍は28日、フーシ派が実効支配するイエメンの首都サヌアを空爆しました。この空爆でフーシ派政権の首相であるラハウィ氏をはじめ複数の閣僚が死亡したということです。ロイター通信によ