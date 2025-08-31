ぶつかり男の心理と対処法について取材しました（写真：bee／PIXTA）街中や駅の構内でわざと他人に体当たりをする「ぶつかり男」。筆者もこの夏、都内で被害に遭った。「ぶつかり男」はなぜ他人にわざとぶつかってくるのか。その心理と防御策を専門家に聞いた。都内の地下鉄のホームで被害筆者がぶつかり被害に遭ったのは、7月上旬。夜10時ごろ、都内の地下鉄のホームを1人で歩いていたところ、正面から来た30〜40代ぐらいの男性が