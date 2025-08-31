室町幕府３代将軍・足利義満が、石清水八幡宮（京都府八幡市）の統括職のトップにあたる「社務職」の任命を行ったことを記録した文書が見つかり、３０日、同八幡宮が発表した。それ以前は朝廷が任命してきたが、武家が介入したことを示す初めての史料で、専門家は「将軍家の権威を高めようとした義満の狙いがみてとれる」としている。今回見つかったのは、義満が社務に僧・高清を任命する旨を同八幡宮に通達した「将軍家御教書