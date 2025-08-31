タレントの佐藤栞里（35）が31日までに、自身のインスタグラムを更新。さっぱりとした“イメチェン”ショットを公開した。【写真】意外に久々!?…ショートカット姿が話題の佐藤栞里佐藤は「正真正銘のショートカット」とつづり、最新のヘアスタイルを公開。「久々の、短さに〜Ｔシャツとデニムの日には少年が来たのかと思ったと言われるようになりました風のおもうつぼヘア」と髪をかき上げながら満面の笑みを浮かべた。こ