お笑いコンビ「博多華丸・大吉」博多大吉（54）が30日深夜、テレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。時代の先駆けだと思った女性アーティストを明かした。2001年に販売開始されたiPod。「福岡時代、そういうの買うのめっちゃ早かった」という大吉は「借金して」買ったという。「こんなメディアない！と。何曲入るんだ！？と思って」と感激。そして家のパソコンで音楽取り込んだ時に、こ