連日40度超えの猛暑になりそうです。31日は、名古屋で40度と命に関わる危険な暑さが予想されています。万全の熱中症対策を続けてください。31日も東日本と西日本は高気圧に覆われて、朝から早いペースで、気温が上がっています。日中の最高気温は、名古屋で40度と、命に関わる危険な暑さが予想されているほか、岐阜や京都で39度、甲府、大阪で38度など危険な暑さに、東京都心や鳥取などで37度と広く猛暑日になる見込みです。熱中症