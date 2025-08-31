グンゼは、アンダーウェアブランド「BODY WILD（ボディワイルド）」より、腰ゴムをなくしたボクサーパンツ「AIRZ（エア―ズ）」をリニューアルし、2025年8月27日より発売します。実売価格は1650円（税込）。 記事のポイント カットオフで腰ゴムがないので、上に着るものに響きにくくスマートに履けます。スリムなパンツやスラックスを履くときなどにオススメ。 「AIRZ」は、同ブランドの代表的な技術である「CUT OF