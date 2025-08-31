プロ野球・阪神の石井大智投手が30日の巨人戦で44試合連続無失点を記録。防御率が0.19と異次元の数字を記録しています。3-2と1点リードの8回、4日ぶりの登板となった右腕は、キャベッジ選手、吉川尚輝選手を連続三振。リチャード選手にはレフトへヒヤッとする大飛球を打たれましたが、3者凡退に抑え、チームの勝利に貢献しました。すでに藤川球児監督が持っていた38試合連続無失点のセ・リーグ記録を超え、西武の平良海馬投手が持