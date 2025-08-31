「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２９日、ロサンゼルス）ドジャース先発のタイラー・グラスノー投手が３回完全の完璧な立ち上がりをみせたが、ユニホームが血に染まるアクシデントに見舞われた。グラスノーは初回を１１球、２回を１０球で三者凡退に打ち取る完璧な内容の立ち上がりとなったが、右もも付近のユニホームに血の跡が。何らかのアクシデントがあったとみられ、ＳＮＳでは「めちゃくちゃ出血してるやん」、