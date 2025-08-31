〈「真珠湾攻撃後、お祭りムードになった日本」「戦争は景気を回復させる手段」…“山本五十六名将伝説”を検証する〉から続く太平洋戦争の起点である真珠湾攻撃とは、何だったのか。ハワイ・オアフ島の真珠湾へ、連合艦隊司令長官、山本五十六の命で空母機動部隊が奇襲をかけたのは、1941年12月8日の未明。そこに至る経緯から、作戦立案に関する疑問、そして、真珠湾攻撃が後の戦いにどう影響したのか（全2回の2回目／前編から