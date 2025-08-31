韓国で貨物車のタイヤが突然外れ、自分の車に直撃する事故の瞬間がカメラに捉えられた。この事故で車の運転手を含む4人がけがをした。道路を転がり…宙を舞うタイヤ韓国で撮影されたのは、外れたタイヤが引き起こした大惨事の瞬間。ドライブレコーダーには、事故の一部始終が記録されていた。前を走る貨物車に注目すると、突然、車体が傾き黒い煙が立ち上り始める。次の瞬間、タイヤが外れコロコロ転がると、中央分離帯に接触。タ