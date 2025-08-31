3年連続のMVPに向け、“二刀流”で活躍を続けるドジャース・大谷翔平（31）。稼ぎ出す巨額の「大谷マネー」をめぐって世界を驚かせたのが、2024年3月に発覚した元専属通訳・水原一平受刑者（40）による「違法賭博事件」だ。【写真】水原、フレッチャー、ボウヤーが机を囲んでポーカーに興じる「蜜月写真」。折れた大谷のバットを手に笑顔の水原も第2回記事《“違法賭博の胴元”が明かした「脅しの真相」、水原から伝えられた“