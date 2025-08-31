タレントの堀ちえみが29日に自身のアメブロを更新。夫や家族への感謝をつづった。【映像】堀ちえみ、結婚記念日の夫婦ショット公開この日、堀は「夫の支えに心から感謝」というタイトルでブログを更新。「梅の花でやさしい夕飯」と豆腐と湯葉の専門店で食事したことを報告し、複数枚の料理の写真を披露した。続けて、「結婚して今年の12月でまる14年、15年目に入りますが、主人には支えてもらうことが多く、心から感謝してい