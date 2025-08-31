2025年度FRIDAYデジタル写真集の売り上げNo.1を記録するなど、無敵のグラビア姉妹・Erika＆百瀬まりなが、29日発売の『FRIDAY』で表紙＆巻頭13ページに登場した。【写真】ダイナマイトボディ！圧巻グラビアを見せたエリマリ姉妹約6年ぶりのグラビア復活で、世界中を沸かせた姉妹を今日だけは独り占め。無邪気に戯れ合う2人に目を奪われる、贅沢なひとときを過ごすことができる。さらに、初のメイキングDVDは大ボリューム56分