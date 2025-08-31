いよいよ移籍市場も閉まろうとしているが、マンチェスター・シティにはまだ動きがあるかもしれない。移籍市場の信頼筋であるジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は、GKエデルソンにトルコのフェネルバフチェも興味を示しており、獲得レースに参戦したと報じた。トルコ方面ではガラタサライからのオファーも報じられていたエデルソン。しかし1000万ユーロのオファーはシティに拒否されている。そんななかでライバルクラブが