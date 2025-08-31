歌手／女優のオム・ジョンファが、鍛えられた腹筋を披露して話題だ。【写真】オム・ジョンファの大胆水着8月28日、オム・ジョンファは自身のインスタグラムに「飲んでサーフィンに行きます」とコメントを添えて、鏡自撮りを投稿した。写真には、自慢の肉体を収められている。今年8月に56歳になったとは思えない板チョコ、洗濯板のような腹筋が目を引く。投稿を見たファンからは「やっぱりディーバ」「これが本物の“板チョコ腹筋”