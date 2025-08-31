横浜ＦＭは３０日、ＭＦジャン・クルードが（２１）が、北中米Ｗ杯アフリカ予選に臨むトーゴ代表メンバーに選出されたことを発表した。現在グループ６か国中４位のトーゴ代表は、９月６日にモーリタニア代表、同１０日にスーダン代表と対戦する。クラブを通して、「再び代表に招集していただき、大変光栄に思います。いつも応援してくださる皆さん、本当にありがとうございます。チームの勝利に貢献できるよう全力を尽くしてき