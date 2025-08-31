【モデルプレス＝2025/08/31】元KAT-TUNの上田竜也がプロデュースするハロウィンフェス『MOUSE PEACE FES. 2025 2nd Bite』が、国立代々木競技場 第一体育館で10月29日、10月30日に開催決定。あわせて、一部出演者が解禁された。【写真】上田竜也「美女とデート」報告◆上田竜也プロデュース“ハロウィンフェス”、今年も開催2024年に1st Biteとしてパシフィコ横浜にて開催され、魔王上田の声がけの下に集まった豪華なメンバーがハ