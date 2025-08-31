◇MLB ドジャース-ダイヤモンドバックス(日本時間31日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは30日、本拠地でダイヤモンドバックスと対戦。先発のタイラー・グラスノー投手がユニホームに血をつけながらも力投をみせています。グラスノー投手は試合中、ユニホームの右太もも付近に血がついた状態で登場。ベンチでは指を気にするしぐさをみせており、なんらかのアクシデントがあったようです。SNSでも「爪ですかね」「血出てるけど大丈