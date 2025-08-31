都営住宅は、一般的な賃貸住宅に比べて家賃が抑えられているため、「親が年金暮らしで生活が厳しいなら同居すれば助かるのでは……」と考える方も多いでしょう。しかし、都営住宅には入居者や同居者に関するルールがあり、親だからといって自由に同居できるわけではありません。 本記事では、親が都営住宅で同居する際に必要な手続きや注意点をわかりやすく解説します。 「家賃が安いから同居しよう」は要注意