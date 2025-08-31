夏恒例の日本テレビ「24時間テレビ」が30日、スタートした。名物企画のチャリティーマラソンは、SUPEREIGHTの横山裕（44）が挑戦。走行距離105キロ完走を目指す。横山は31日午前10時30分頃、ペースを落としながらも60キロ地点を通過。沿道からは涙を流しながら横山に声援を送るファンの姿もあったという。児童養護施設を始め、経済的に支援を必要とする子供たちのために使われる募金金額は、2億7278万円を突破した。横山は