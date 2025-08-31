海洋ゴミを回収する活動をしているマリンスイーパー土井佑太さん（32）。ただゴミを拾うだけでなく、回収したルアーをリメイクして販売することで活動資金を確保し、持続可能な海中清掃に取り組んでいます。「誰かが責任をもって拾わなければいけない」という思いから活動を始めて数年、脱サラをしてまで環境問題に取り組む活動に迫りました。■静岡県沼津市で海中清掃の準備を進める土井さん（7月） （土井