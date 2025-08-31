YSL BEAUTYから、心揺さぶる限定コレクション「FREE TO DESIRE」が登場します。ピンクマーブルの華やかさに内なる情熱を重ね、ありのままの美しさを解き放つラインアップ。先行発売は2025年8月27日(水)から、全国発売は9月5日(金)より数量限定で展開されます。情熱と洗練を融合させたアイテムで、この秋のメイクに新しい彩りを加えてみませんか。 魅惑のまなざしを叶えるアイシャドウ 「クチュール ミニ クラッチ