西鉄によると、31日午前9時半ごろ、天神大牟田線櫛原駅で車両故障が発生した。同9時54分現在、乗務員による車両点検を行っており、関係係員を派遣中。この影響で同線小郡―久留米間で運行を見合わせている。運行区間においても列車遅れや運休が発生している。同10時40分現在、復旧のめどは立っていないという。同11時16分、運行を再開した。▶西鉄・運行情報