３０日午後、奈良県宇陀市で男性が川でおぼれ、意識不明の重体です。３０日午後４時すぎ、奈良県宇陀市を流れる宇陀川で、「人がおぼれて浮かんでこない」と警察に通報がありました。警察などによりますと、インド国籍の２９歳の男性が川でおぼれ、病院に運ばれましたが意識不明の重体です。男性は約３０人のグループでハイキングに訪れていて、Ｔシャツと短パン姿で川に入って数人と遊んでいたところ、浅瀬から深みにはま