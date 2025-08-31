兵庫県三田市はふるさと納税の返礼品として、新たに「風神雷神」を描いた純金アートを加えた。寄付額は５５万５０００円。既に２件の寄付があるといい、額縁に入れて届けられる。東京に本社を置く三菱マテリアルの三田工場（三田市テクノパーク）による受注生産品。同工場は精密な圧延技術で、純金の名刺やしおりなどを手がけている。市は２０２３年夏から、これらの純金製品を返礼品として提供。２４年にはトランプなど、８