周りの人に振り回されずに、気持ちよく仕事をしていくには、苦手な人をどのようにとらえればいいのでしょうか（写真：polkadot／PIXTA）精神科医・産業医として、23社の社員の悩みに寄り添う、尾林誉史医師。控えめに言って、面談にやってくる方のうち、半数以上が職場の人間関係で悩んでいるのだそうです。いやな仕事先や顧客もあるけれど、一番大変なのは社内。直属の上司はもちろんのこと、同僚や後輩との関係で疲れてしまう人