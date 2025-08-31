香港、ハリウッドのスター俳優ジャッキー・チェン（71）が、30日放送の日本テレビ系「24時間テレビ48あなたのことを教えて」（午後6時30分）の内コーナー「しゃべくり007」に出演。スマホに収められた著名人の写真を公開した。ジャッキーは番組で「無類のパンダ好き」として紹介されると、「実は2頭のパンダの里親をやってるんです」と明かした。そして自身のスマートフォンを取り出すと、2頭のパンダがじゃれ合う写真をうれしそ