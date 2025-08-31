発売当初あまりにも人気で売り切れが続出した、ダイソーの『ランチバッグ（二段式）』。なんと、先日再入荷していました！二段構造で、お弁当箱だけでなく500mLペットボトルを2本も入れられる優秀アイテム♡ポケットも付いていて至れり尽くせりです。価格も300円と高コスパ！SNSで話題になるのも納得です。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ランチバッグ（二段式）価格：￥330（税込）サイズ（約）：35×25×15.5cm販