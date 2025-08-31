◇ナ・リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（2025年8月30日ロサンゼルス）ドジャースのタイラー・グラスノー投手（32）は30日（日本時間31日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に先発登板。右手から流血しながらも続投した。グラスノーは初回、3者凡退と上々の立ち上がりを見せたが、右手から出血。2回の投球に備えて投球練習を行っているグラスノーのユニホームは右手指から流血した血で染まっていた。それでも投