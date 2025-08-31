静岡県伊豆市内の民家を拠点に販売目的で大麻を栽培したとして、伊豆中央署と県警薬物銃器国際捜査課は２９日、駿東伊豆消防本部の元消防職員や現役消防職員ら男３人を大麻草栽培規制法違反（営利目的栽培）容疑で２６日までに逮捕したと発表した。逮捕されたのは、三島市の自称デザイナーで元消防職員の男（３１）、伊豆市の消防職員の男（３０）、函南町のジュエリー販売業の男（３１）の３人。消防職員の男は２５日に現行犯