メイク講師のSAKIです。眉の存在感はやや薄い方が垢抜けますし、トレンドのナチュラルメイクにもよく合います。若々しさを出しつつ、お顔全体がボヤけない程度の薄眉とはどれくらいがいいのでしょうか。今回は、大人世代の薄眉メイクのポイントを詳しく解説していきます！眉尻は「アイブロウリキッド」でメリハリをつけるべし薄眉にするなら、アイブロウペンシルではなくアイブロウパウダーメインで仕上げ