８月３１日の札幌１Ｒ・２歳未勝利（芝１２００メートル＝１０頭立て）は、単勝１・４倍の圧倒的１番人気に応えてファニーバニー（牝、栗東・杉山佳明厩舎、父シスキン）が、デビュー３戦目で初勝利を挙げた。２２年の川崎記念で２着に好走したエルデュクラージュを叔母に持つ血統。勝ち時計は１分１０秒９（稍重）。大外の１０番枠から流れに乗って好位に取りつき、３コーナーでは２番手まで進出。直線では逃げたウーマンズパ