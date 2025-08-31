日本テレビ「２４時間テレビ４８」が３０日、スタート。３１日早朝の映像にＳＮＳが沸いている。チャリティーパートナーの俳優・志尊淳（３０）が早朝時間帯、黒いセルフレームのメガネをかけて出演。テンプルの部分もおしゃれなデザインで、ツヤツヤの透明美白肌は一夜明けても健在。ネット上では「朝のメガネの志尊淳のビジュが良すぎてビビりまくってました！」「起きたらワイプの志尊淳くんが眼鏡かけててばりかっこええ」