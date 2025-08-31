この夏、米カリフォルニア州のデルマー競馬場で騎乗しているミルコ・デムーロ（46）が30日（日本時間31日朝）、テンパスヴォラット（牡3＝L・パウエル、父ノットディスタイム）とコンビを組んだ1R（芝1600メートル）で今回の渡米後6勝目を挙げた。7月26日の前走2着からコンビ継続で単勝3.5倍、10頭立ての2番人気で2番枠にゲートイン。五分のスタートから先行争いで行き切ると道中リズム良く運び、脚を残して直線へ。2着馬に迫