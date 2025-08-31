最近ケニアで観光客がゾウの鼻にビールを注ぐ動画を交流サイト（ＳＮＳ）に上げ国際的に批判を浴びている、公憤を買っている。ＢＢＣによると、スペイン国籍の男性は最近自身のインスタグラムにケニアの動物保護区域で撮影した動画を上げた。動画で男性はケニアのビールブランド「タスカー」の缶を手にし、少し飲んだ後に残りを前にいたゾウの鼻に注ぎ込んだ。男性は「友達とともにタスカービール」と書いた。動画には批判が殺到し