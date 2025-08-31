３０日、天津に到着したミルジヨエフ氏（前列中央）。（天津＝新華社記者／李然）【新華社天津8月31日】ウズベキスタンのミルジヨエフ大統領は30日、上海協力機構（SCO）サミット出席のため中国天津に到着した。３０日、天津に到着したミルジヨエフ氏（右）。（天津＝新華社記者／趙子碩）