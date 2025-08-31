カラバオカップ2回戦でマンチェスター・ユナイテッドと激突したグリムズビー・タウン（リーグ2、イングランド4部相当）は、PK戦の末にプレミアリーグの名門を下し、次のラウンドへ駒を進めた。グリムズビー・タウンのオーナーを務めるジェイソン・ストックウッド氏は、ユナイテッドとの勝利を確信していたようだ。『The Athletic』ほか『デイリー・メール』は、試合当日の様子をストックウッド氏の言葉とともに振り返った。「面白