元NHKのフリーアナウンサー膳場貴子（50）は24日、MCを務めるTBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に生出演し、内閣府が公開した富士山大噴火の想定CGや被害想定をめぐり、予想以上の被害想定だったのか「え、怖いんですけれども…」と思わず口にした。番組では、26日に内閣府が公開した富士山が噴火した場合のシミレーションCGの話題を扱った。富士山は5600年に180回噴火しているという。最後は1707年の宝永噴火。2000年に